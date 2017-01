Italia's Got Talent sbanca ancora

foto Ufficio Stampa Mediaset 13:51 - Ancora un sabato di grande successo per "Italia's Got Talent", lo show principe di Canale 5 condotto da Simone Annichiarico e Belen Rodriguez con Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi in giuria. La sesta puntata ha stravinto la serata raccogliendo 8.096.000 telespettatori pari al 32.19% di share risultando il programma più visto della giornata. A netta distanza su RaiUno "I Migliori Anni", con 4.598.000 utenti e uno share del 18.32%. - Ancora un sabato di grande successo per "Italia's Got Talent", lo show principe di Canale 5 condotto da Simone Annichiarico e Belen Rodriguez con Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi in giuria. La sesta puntata ha stravinto la serata raccogliendo 8.096.000 telespettatori pari al 32.19% di share risultando il programma più visto della giornata. A netta distanza su RaiUno "I Migliori Anni", con 4.598.000 utenti e uno share del 18.32%.

Un ottimo risultato arrivato dopo un pomeriggio sugli scudi grazie alla puntata in diretta di "Amici", che ha raccolto 3 milioni 698 mila telespettatori pari a uno share del 19.60%.



Nel totale in prima serata le reti Mediaset sono risultate le piu' viste con 11.721.000 telespettatori e il 42.03% di share (rispetto ai 10.626.000 spettatori e al 38.11% dei canali Rai), così come in seconda serata con il 44.49% di share (contro il 30.98% di share delle reti del servizio pubblico), mentre le 24 ore vanno nel totale ai canali Rai con il 37.52% di share (contro il 36.62% della concorrenza).