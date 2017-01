"Amici", Andrea è l'ultimo a entrare nella scuola

foto Da video Correlati LA SFIDA DI ANDREA

"Amici" chiude le porte della scuola dopo la sfida esterna vinta da Moreno e soprattutto l'ingresso di Andrea che ha battuto in una sfida interna Edwyn, Irene e Costanzo. Intanto è stato svelato il nome di uno dei giudici del serale: il dj Gabry Ponte. Confermati i due direttori artistici Emma e Miguel Bosé che coordineranno le due squadre formati da ballerini e cantanti.

A sorpresa è stato riconvocato in studio Andrea Di Giovanni che aveva già perso la sfida contro Costanzo. Per lui una nuova opportunità di entrare nella scuola. Un evento unico dal momento che è l'ultima volta che qualcuno ha la possibilità di accedere alla scuola, poi si continuerà la corsa al serale. Andrea si è confrontato confrontarsi però con Edwyn, Irene e Costanzo. Gli allievi non rischiano il banco ma si si sono cimentati, alternandosi, in numerosi brani da "Hai delle isole negli occhi" di Tiziano Ferro a "Imagine" di John Lennon, passando per "Pensiero". Alla fine Andrea è stato ritenuto idoneo alla scuola ed è entrato.



Attesa la sfida del rapper Moreno che alla fine ha battuto due concorrenti Texi e Glad e si conferma sicuramente uno dei talenti di questa stagione di "Amici". Il suo temperamento ma anche le sue fragilità, questa settimana è scoppiato a piangere perché troppo autocritico, hanno conquistato i social network. Infatti su Twitter sono numerosi i commenti positivi su di lui e anche Emma Marrone ha scritto: "Io Moreno me lo porto a casa". C'è da scommettere che la nuova direttrice artistica del programma farà carte false per averlo nella sua squadra. Intanto Maria De Filippi ha ufficializzato la presenza del dj Gabry Ponte in giuria per il serale di aprile e nel filmato sono apparse le immagini dell'Arena di Verona, la location che ospiterà ancora una volta il talent show alle sue battute finali.

