Le Iene, tra cellule staminali e nuove terapie

foto Ufficio Stampa Mediaset 12:44 - Nuovo appuntamento con "Le Iene show", condotto da Ilary Blasi, Teo Mammucari e la Gialappa's. Tra i servizi di questa puntata grande attenzione per quello di Giulio Golia, che racconta la storia di una bambina di due anni e mezzo che lotta ogni giorno contro l'atrofia muscolare spinale. Golia intervista il professor Vannoni, che ha messo a punto una terapia a base di cellule staminali.

Alla redazione delle Iene sono arrivate moltissime lettere dopo la messa in onda del servizio su Gioele, un bambino di poco più di un anno affetto dalla Sma1 e sottoposto alla cura di cellule staminali secondo il metodo "Vannoni". Nel nuovo caso mostrato da Golia la piccola bambina, da quando è stata sottoposta alla terapia, ha intrapreso moltissimi progressi. Nell'intervista Vannoni racconta nei dettagli in cosa consiste la sua cura e per che tipo di malattie possa essere utilizzata.



Filippo Roma indaga sulla crisi dell'IDI, Istituto Dermopatico dell’Immacolata, ospedale privato convenzionato con la regione di proprietà di una congregazione di frati, i figli dell'Immacolata Concezione. La Iena intervista alcuni dipendenti della struttura che non ricevono lo stipendio da 7 mesi e corrono il rischio di essere licenziati. I lavoratori affermano anche che, per mancanza di soldi, molti macchinari sono fermi e inutilizzabili da tempo perché non viene effettuata alcuna manutenzione.



Nadia Toffa indaga su alcune scuole pubbliche che, all’atto dell'iscrizione degli alunni, chiedono alle famiglie contributi obbligatori, che, invece, dovrebbero essere volontari. Le persone in difficoltà, che non sono in grado di pagarli, dichiarano di ricevere spesso minacce di non poter iscrivere i propri figli, di bocciatura o cancellazioni dalle attività didattiche.



Enrico Lucci si reca in alcune parrocchie della capitale per raccogliere commenti sulle dimissioni di Papa Benedetto XVI e capire come viene vissuto l'attuale momento della Chiesa Cattolica.