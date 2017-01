Blake Lively, moda e tendenze a "X Style"

foto Olycom Correlati SENZA VELI SUL SET

TRASPARENZE HOT 13:39 - Blake Lively, a soli 25 anni è già stata eletta "La donna più desiderata al mondo" e inserita, dall'autorevole "Time", nella classifica delle 100 persone più influenti del globo. La Serena Van Der Woodsen del teen drama "Gossip Girl" è una vera e propria icona di stile e ai microfoni di "X – Style", in seconda serata sabato 23 febbraio su Canale 5, spiega il suo concetto di moda e tendenza. , a soli 25 anni è già stata eletta "La donna più desiderata al mondo" e inserita, dall'autorevole "Time", nella classifica delle 100 persone più influenti del globo. La Serena Van Der Woodsen del teen drama "" è una vera e propria icona di stile e, in seconda serata sabato 23 febbraio su Canale 5,

"X-Style" punta i riflettori anche sugli ultimi bestsellers e sui film in uscita, dalle tendenze fetish della moda ai serial di successo come "Girls", fino all'ultimo emblema del desiderio: il pizzo. Rilanciato dalle star, il tessuto sta vivendo una seconda giovinezza dalle mille sfaccettature.



E ancora le regole dell'attrazione secondo Giampaolo Morelli. L'attore e sceneggiatore napoletano, prendendo spunto dal suo ultimo libro, svela come conquistare una donna in 7 ore.



Curvy alla riscossa! Un tempo le chiamavano maggiorate ed erano il sogno di ogni uomo, poi arrivarono le modelle super magre. Ma oggi le taglie XXL sono tornate, corteggiate e punto fermo degli stilisti più in voga.