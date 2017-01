Italia's Got Talent verso la semifinale

foto Da video 13:32 - Il 23 febbraio, in prima serata su Canale 5, Belen Rodriguez e Simone Annicchiarico conducono l'ultimo appuntamento con i casting dello show più amato del sabato sera: "Italia's Got Talent". Una puntata fondamentale che vede i tre giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi svelare i nomi dei 40 performers che accedono di diritto alle due semifinali. - Il 23 febbraio, in prima serata su Canale 5,conducono l'ultimo appuntamento con i casting dello show più amato del sabato sera: "". Una puntata fondamentale che vede i tre giudicisvelare i nomi dei 40 performers che accedono di diritto alle due semifinali.

Intanto sono già aperti i casting per la quinta stagione del programma (per partecipare a "Italia's Got Talent" chiamare il numero 06/3725727 oppure collegarsi al sito ufficiale www.italiasgottalent.it) che quest'anno ha vinto la sfida del sabato sera, con uno straordinario trend di ascolti che ha raggiunto e superato gli otto milioni di telespettatori.