Le botte di Riri e Brown in "Law & Order"

Gli sceneggiatori di "Law & Order: Unità Vittime Speciali" prendono sempre più spunto dalla realtà. Dopo aver ospitato Mike Tyson nei panni di un condannato per stupro, ora il legal-drama ha messo al centro di un episodio la storia di botte tra Rihanna e Chris Brown. "My Funny Valentine", in onda negli Stati uniti il 27 febbraio, racconta infatti la storia di un episodio di violenza molto simile a quello delle due star.

Nella puntata in questione non si fa certo fatica a identificare i due protagonisti della vicenda in Rihanna e Chris Brown. "Una promettente cantante è attacca brutalmente dal suo fidanzato, una popolare stella dell'hip hop - si legge nella trama dell'episodio "My Funny Valentine" - L'assistente del procuratore distrettuale Barba (Raul Esparza) lavora per risolvere il caso ma la vittima rifiuta il suo aiuto e continua ad esporsi al pericolo".



"Il caso finisce presto in pasto al circo mediatico, fomentato da entrambi i loro avvocati difensori - conclude il comunicato - Special guest della puntata Perez Hilton, Dave Navarro e Wendy Williams".