Il regno dei videogame a "Gamerland"

Dal 21 febbraio alle 23.10 su Mediaset Italia 2 andrà in onda, il nuovo programma dedicato al mondo dei videogiochi ideato e condotto da. Si esplorerà l'universo dei videogame, attraverso rubriche, notizie in anteprima, servizi esclusivi, interviste ai V.I.G. (Very Important Gamer) e contributi di esperti del settore.

Un ruolo fondamentale sarà svolto dai telespettatori, che potranno contribuire alla realizzazione del programma caricando le proprie video-recensioni relative ai videogames su www.16mm.it, il portale Mediaset che, unendo televisione e web, porta in tv i video degli utenti.



“Gamerland” è: NEWS: la rassegna delle notizie video ludiche più importanti della settimana con l’attrice e conduttrice Silvia Baldo. REVIEW: spazio dedicato ai filmati, realizzati con webcam o smartphone, con le recensioni che verranno caricate dagli utenti sul portale www.16mm.it. RETRO’ GAME: il meglio dei videogiochi classici del passato con Federico Salerno, fondatore di Gamescollection.it VIG: intervista in studio a un famoso videogiocatore. AROUND THE GAME: tutto quello che ruota attorno al mondo dei videogiochi, con interviste agli esperti delle case di sviluppo e ai doppiatori, servizi sui tornei e sulle fiere più importanti del settore. FAQ: le risposte di Simone Trimarchi, campione italiano di Starcraft, Warcraft, Winter Assault e fondatore del blog “Inside the game”, alle domande e ai dubbi inviati via mail dai telespettatori, all’indirizzo gamerland@mediaset.it BOOKISLAND: libri legati al mondo dei videogiochi raccontati in un minuto dal giornalista Gian Luca Rocco NOOBS: rubrica dedicata a chi non è appassionato di videogiochi, con domande tecniche rivolte a gente fermata casualmente per strada o sfide improvvisate per confrontare i riflessi di chi gioca abitualmente e chi no GAMMERLAND LIVE: una volta al mese un ospite VIG (Very Important Gamer) interagirà con il pubblico attraverso una video-chat in diretta streaming su videomediaset.it.