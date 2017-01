"U&D", Francesca torna per Eugenio

foto Da video Correlati RITORNO DI FIAMMA

EUGENIO ED ELEONORA 08:15 - A "Uomini e Donne" torna la bella corteggiatrice Francesca. Dopo un allontanamento momentaneo, rieccola infatti con le idee più chiare: "In questo periodo mi è mancato Eugenio". E mentre Andrea la accusa di essere falsa ("Mi hai usato per farlo ingelosire"), lei balla con il tronista rivale. Ma l'esterna con Eleonora (con tanto di bacio) rovina subito l'atmosfera. Ma i due ripartono lo stesso. - A "" torna la bella corteggiatrice. Dopo un allontanamento momentaneo, rieccola infatti con le idee più chiare: "In questo periodo mi è mancato". E mentrela accusa di essere falsa ("Mi hai usato per farlo ingelosire"), lei balla con il tronista rivale. Ma l'esterna con Eleonora (con tanto di bacio) rovina subito l'atmosfera. Ma i due ripartono lo stesso.

"La ripicca c'è stata solo nella fase iniziale, la testa mi portava da te ma il cuore era dalla parte di Eugenio", si giustifica Francesca. E Tina la sostiene: "Non ha colpe, perché Andrea comunque è un bel ragazzo e lei ne era naturalmente attratta". Poi arriva il ballo tra Francesca ed Eugenio, un lento pieno di trasporto. E subito dopo arriva anche l'esterna al bacio con Eleonora. Che infastidisce Francesca. Così Maria De Filippi chiede ad Eugenio se intende mandare in onda l'audio del ballo precedente, con Francesca che gli diceva di avere voglia di baciarlo e lui che replicava con un "anch'io ma non posso". Alla fine i due decidono comunque di ripartire.