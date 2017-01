Amici, Pasquale sincero: "Ho ballato male"

foto Da video Correlati BALLERINO AMATO

LA VERIFICA 09:22 - Proseguono le verifiche dentro la scuola di "Amici" anche perché entro sabato le porte di chiudono e gli allievi rimasti continueranno la corsa al serale. Il cantante Edwyn toglie la maglia grigia perché convince Mara Maionchi, Costanzo vince la sfida immediata contro Andrea e il ballerino Pasquale viene esaminato da Alessandra Celentano che lo invita ad indossare la maglia grigia. Pasquale fa mea culpa: "Ho ballato male, ci sta".

Pasquale, accolto in studio da un coro di "sei bellissimo", è stato convocato da Alessandra Celentano che gli chiede due assoli: il cavallo di battaglia e una coreografia di Garrison. Salivazione azzerata ed evidentemente teso Pasquale cerca di convincere l'insegnante. "Hai un problema con gli spazi hai fatto tutto addosso a Luca Zanforlin, - spiega Alessandra -. Devi saperli gestire gli spazi perché stai sempre in avanti. Non vedo differenza tra un pezzo e l'altro o in generale quando ti vedo ballare. Non tanto per un problema di coreografia ma proprio come balli tu, sembra che fai sempre le stesse mossette uguali. E' come se facessi sempre la stessa coreografia".



Il ballerino accetta il verdetto: "Darò il massimo perché voglio dimostrare di meritare di stare in questa scuola" e poi nella sala relax con gli altri allievi ammette: "Ho ballato malissimo, ci sta mi dispiace solo che il cavallo di battaglia non è andata come volevo, non mi ricordavo neanche come cominciava".

Andrea Conti