Sordi inedito a "Supercinema"

foto LaPresse Correlati LA CASA DI ALBERTONE 15:45 - Venerdì 22 febbraio in seconda serata su Canale 5 appuntamento con "Supercinema". Al centro della puntata Alberto Sordi, di cui si ricordano in questi giorni i dieci anni dalla scomparsa. Presentate scene inedite di "Alberto - Il Grande", il documentario che Carlo e Luca Verdone hanno appena dedicato ad Albertone, dall’ascolto delle partite in radio alla leggendaria scena di "Roma" di Federico Fellini , finora ritenuta smarrita. - Venerdì 22 febbraio in seconda serata su Canale 5 appuntamento con "". Al centro della puntatadi cui si ricordano in questi giorni i dieci anni dalla scomparsa. Presentate scene inedite di "", il documentario che Carlo e Luca Verdone hanno appena dedicato ad Albertone, dall’ascolto delle partite in radio alla leggendaria scena di "Roma" di Federico Fellini , finora ritenuta smarrita.

“L’erede di Sordi? Non sono io. L’erede di Alberto non esiste – afferma Verdone – perché lui era unico, come maschera della sua città!". Dopo le immagini di Albertone al doppiaggio di Oliver Hardy all’inizio della carriera, quando firmava la sua voce con lo pseudonimo di Alberto Odisor, a un montaggio delle sue interviste e battute più divertenti e mai andate in onda sulle donne, sulla sua città e sulla presunta, leggendaria avarizia: ”Dicono che sono avaro ? Non è vero, ma è una diceria che mi fa comodo- scherzava Sordi – così almeno non mi vengono a chiedere i soldi!” ennesima Grolla d’oro”.Indimenticabile anche la sua uscita al momento del ritiro del premio “Le Grolle d’oro” quando disse “Sono d’oro vero? I miei colleghi che le hanno squagliate dicono di sì. Io, invece, le ho tenute tutte ma le ultime sono diventate nere! Nere! Ma non erano d’oro?”.