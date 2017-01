Il caso Pistorius a Quarto Grado

foto Ansa 15:35 - Il caso di Oscar Pistorius è al centro del nuovo appuntamento con "Quarto Grado", il programma di Retequattro condotto da Salvo Sottile, in onda in diretta dal centro Palatino di Roma venerdì 22 febbraio alle 21.10. - Il caso diè al centro del nuovo appuntamento con ", il programma di Retequattro condotto da Salvo Sottile, in onda in diretta dal centro Palatino di Roma venerdì 22 febbraio alle 21.10.

Nel corso della puntata, il settimanale a cura di Siria Magri torna ad occuparsi di un giallo irrisolto da anni: quello di Denise Pipitone. Nei giorni scorsi, la sorellastra Jessica Polizzi ha testimoniato in aula dichiarandosi del tutto estranea al rapimento. Ad un anno dalla scomparsa di Fabrizio Pioli, “Quarto Grado” ripropone la vicenda dell’elettrauto trentottenne ucciso il 23 febbraio 2012, a Gioia Tauro. Simona Napoli, la ragazza con la quale il giovane aveva una relazione, ha accusato della morte il padre e il fratello. Oggi sono in carcere il fratello e la madre della giovane, mentre il padre è ricercato.



Tra gli altri temi della serata, Sottile, con Sabrina Scampini, si occupa della scomparsa di Roberta Ragusa: le ricerche della donna proseguono e le indagini sembrano ad una svolta. Infine, Sottile, con Sabrina Scampini, ricorda la storia di Daniela Sabotig, 54 anni, farmacista di Udine; morta in un incidente stradale per il quale è indagato l’amico Ivan Zucchelli: la Procura di Rovereto ha aperto un fascicolo per omicidio volontario.