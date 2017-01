"Baby Daddy", diventare padre a vent'anni

foto Ufficio Stampa Mediaset 12:58 - Aprire la porta di casa un giorno e trovarsi la culla con una neonata dentro avuta da una precedente (e fugace) relazione. Capire che si può diventare padre per caso con la crisi che c'è e a soli 20 anni. Potrebbe sembrare un dramma, ma invece è l’inizio della nuova divertente sit-com "Baby Daddy", in onda in esclusiva dal 22 febbraio su Joi ogni venerdì in prima serata. - Aprire la porta di casa un giorno e trovarsi la culla con una neonata dentro avuta da una precedente (e fugace) relazione. Capire che si può diventare padre per caso con la crisi che c'è e a soli 20 anni. Potrebbe sembrare un dramma, ma invece è l’inizio della nuova divertente sit-com "", in onda in esclusiva dal 22 febbraio su Joi ogni venerdì in prima serata.

Il 20enne barista Ben Wheeler (Jean-Luc Bilodeau) si scorda feste e svaghi dell'adolescenza e decide di accudire la "nuova arrivata" con l'aiuto del fratello maggiore Danny, i suoi due amici, Riley e Tucker, e sua madre, Bonni. Anche se quest’ultima considera il figlio inadatto a badare la bambina perché di lui pensa che: "non sa nemmeno comprarsi un paio di pantaloni da solo". Produttore della sit-com è Daniel Berendsen meglio conosciuto come il co-sceneggiatore di Camp Rock2-The Final Jam, e lo scrittore di Hannah Montana-The Movie e i Magni di Waverly-The Movie. La serie è già stata conferma per la seconda stagione.