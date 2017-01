Kim Kardashian: "Non lascio il mio reality"

foto Olycom Correlati CHE CORSA! 12:44 - C'era da aspettarselo. Kim Kardashian non ha nessuna intenzione di lasciare il suo reality "Al passo con i Kardashian", anche se è a chiederlo è il suo compagno Kayne West, dal quale aspetta un bambino. Da giorni si rincorrono voci di un presunto ritiro dalle scene per via della gravidanza, ma la sexy showgirl sul suo blog scrive: "Non ho nessuna intenzione di lasciare". - C'era da aspettarselo.non ha nessuna intenzione di lasciare il suo reality "", anche se è a chiederlo è il suo compagno, dal quale aspetta un bambino. Da giorni si rincorrono voci di un presunto ritiro dalle scene per via della gravidanza, ma la sexy showgirl sul suo blog scrive: "Non ho nessuna intenzione di lasciare".

Su una cosa però è irremovibile, il figlio che nascerà tra circa cinque mesi non apparirà in tv. Intervistata da Jimmy Kimmel, Kim ha respinto i rumors che la volevano pronta a battere cassa: "Il bambino non sarà nel nostro show. E' una decisione difficile. E' una scelta personale fatta da me e Kanye. Proveremo a tenere la cosa il più privata possibile. Quando il bimbo deciderà cosa vorrà fare nella sua vita, allora prenderà una decisione". Mentre i figli della sorella Kourtney fanno già parte del reality. Ma c'è sempre tempo per cambiare idea.