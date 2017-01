L'orsacchiotto OzCar contro "American Idol"

foto Da video Correlati PUPAZZO GANGSTA

DALLE STELLE ALLE STALLE 13:30 - I rifiuti sono all'ordine del giorno ai provini di "American Idol" e gli orsacchiotti non fanno eccezione. E' il caso di Oscar, "accantonato" dalla giuria del talent show che ha preferito concentrarsi sulla sua amica ventriloqua Halie Hilburn (che ha poi passato il casting). Invece di buttarsi giù, Oscar si è trasformato in OzCar e ha realizzato un rap di protesta, cantandogliele di santa ragione ai giudici per il trattamento subito.

Occhiali scuri, giacca di pelle e cappellino; Oscar (aka OzCar) - strano a dirsi - non ha peli sulla lingua e se la prende con la giuria di "American Idol" per averlo rifiutato ai provini.



Oscar si è presentato ai casting in compagnia della sua amica in carne ed ossa Halie, facendo da controcanto alla ragazza con un ritornello yodel. A metà dell'esibizione Mariah Carey e gli altri giudici, per quanto divertiti, hanno chiesto alla ragazza di mettere l'orsacchiotto da parte per concentrarsi sulle sue doti canore. Alla fine Halie ha passato la selezione e Oscar, anche se non ha convinto come cantante, si è dimostrato un ottimo portafortuna.