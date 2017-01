"The Money Drop", via ai casting

foto Da video Correlati GLI ASPIRANTI CONCORRENTI 09:15 - Gerry Scotti torna al preserale su Canale 5 dall'11 marzo con "The Money Drop", il game dove si gioca col montepremi in contanti: 1 minuto di tempo, 8 domande, 1 milione di euro. Nel frattempo, sono partiti i casting. "Zio Gerry" sta infatti esaminando i concorrenti come mostra un video pubblicato su concorrentidrop@mediaset.it. torna al preserale sudall'11 marzo con "", il game dove si gioca col montepremi in contanti: 1 minuto di tempo, 8 domande,. Nel frattempo, sono partiti i casting. "Zio Gerry" sta infatti esaminando i concorrenti come mostra un video pubblicato su QuiMediaset , in cui il conduttore seleziona con la solita ironia le coppie. Chi volesse candidarsi può scrivere a

A The Money Drop si gioca infatti in coppia (amici, fidanzati, fratelli, coniugi, genitori/figli, nonno/nipote, insegnante/alunno, ecc) e in palio c’è un milione di euro. Il gioco rompe gli schemi rispetto ai tradizionali game show: i concorrenti, infatti, iniziano a giocare avendo già vinto il milione. Dovranno via via difenderlo da 8 insidiose domande, in un crescendo di tensione, anche all'interno della coppia, che dovrà accordarsi sulla risposta da dare. Più i concorrenti saranno coraggiosi più alta sarà la possibilità di mantenere il milione fino alla fine del gioco e vincere così l'intero montepremi.