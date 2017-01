Miriam dalla Costa Concordia al Gran Hermano

foto Ufficio stampa 16:48 - E' sopravvissuta al naufragio della Costa Concordia e adesso Miriam Cuesta è entrata come concorrente nella casa del Grande Fratello spagnolo, "Gran Hermano", per raccontare la sua drammatica esperienza e per ritrovare finalmente il sorriso. Come spiega il blog di Davide Maggio, la quattordicesima edizione del reality è partita l'11 febbraio su Telecinco e alla seconda puntata ha visto l'ingresso della 24enne. - E'al naufragio dellae adessoè entrata come concorrente nella casa del, "Gran Hermano", per raccontare la sua drammatica esperienza e per ritrovare finalmente il sorriso. Come spiega il blog di Davide Maggio, la quattordicesima edizione del reality è partita l'11 febbraio su Telecinco e alla seconda puntata ha visto l'ingresso della 24enne.

Quella maledetta notte del 13 gennaio del 2012 Miriam era infatti tra i passeggeri della nave, e si è salvata solo grazie all'aiuto del fidanzato che non l'ha lasciata un attimo. Per più di due ore l'ha tenuta per un braccio evitando di farla affondare. La Cuesta si definisce una ragazza solare, romantica, ma anche capricciosa. Con questa nuova avventura prova quindi a lasciarsi alle spalle l'esperienza negativa, e punta dritto alla vittoria.