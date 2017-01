Lory Del Santo mollata dal toyboy

10:21 - Storia al capolinea tra Lory Del Santo, mollata dal suo toyboy Gennaro di 21 anni. A troncare il rapporto sembra sia stato l'atteggiamento ambiguo della showgirl nei confronti del "rivale" Giuseppe (19 anni). Ospite di "Pomeriggio Cinque" Lory non nasconde il proprio sbigottimento e ammette: "Non mi capita spesso di essere mollata, è quasi un evento. Ci sono rimasta davvero molto male".

A scatenare le ire del giovane napoletano il "terzo incomodo" Giuseppe (19 anni), un amico di Lory con cui sembra ci sia scappato anche un bacio. Gennaro non è riuscito a passare sopra alla scappatella e ha così deciso di troncare il rapporto. "Non mi ha più risposto al telefono. Ci sono rimasta molto male ma non ho voluto assillarlo, sono molto orgogliosa - ha confessato la Del Santo, che ha aggiunto - Lui era molto geloso, la gelosia uccide i rapporti".



La showgirl non si è però persa d'animo e ha trovato il lato positivo della situazione: "Facendomi due calcoli è meglio così. Lui ha tre lavori ed è libero solo la domenica, ma è stanco. Io invece la domenica vado a sciare. Non riusciremmo comunque a vederci".