"Amici", il rapper Moreno scoppia a piangere

Il rapper Moreno e Angela hanno cantato assieme "Parole di Ghiaccio" uno dei brani di successo di Emis Killa tanto che il video sul Web ha oltrepassato i 18 milioni di visite. Ma Moreno al termine dell'esibizione è scoppiato a piangere, a sorpresa, perché non era affatto contento della sua performance. "Emis lo conosco - ha detto -. Lo stimo e ci tenevo a far bella figura".

Insomma il rapper 23enne si è mostrato molto autocritico e vulnerabile con se stesso. Appena spenti i riflettori in studio, Moreno si è rifugiato prima in bagno in lacrime mentre i suoi compagni tentavano di rincuorarlo. Però il rapper era inconsolabile, così è andato a cercare Angela per confrontarsi sulla performance e la cantante ha confermato che era andato tutto bene. Poi per sdrammatizzare Angela ha detto: "Non ti devi preoccupare per me! Non si vedono i rapper piangere. Sembri un puffo che piange!". I due poi hanno ricantato "Parole di Ghiaccio" in sala prove, stavolta con molta più serenità.

Andrea Conti