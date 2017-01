Ritorna il mito di Carosello

foto Ufficio stampa Correlati VECCHI RICORDI 12:28 - A letto dopo Carosello. Era la frase che i bambini si sentivano ripetere negli anni Sessanta e Settanta. Bene, con un'operazione amarcord la Rai ha deciso di ripristinare a marzo i celebri spot. Naturalmente in chiave moderna: saranno tre spot da 60 secondi e uno da 30. La storica trasmissione di filmati pubblicitari ripartirà da Raiuno con lo slogan "tutti a letto dopo le 9". E chissà se i bambini lo seguiranno davvero? - A letto dopo. Era la frase che i bambini si sentivano ripetere negli anni Sessanta e Settanta. Bene, con un'operazione amarcord laha deciso di ripristinare a marzo i celebri spot. Naturalmente in chiave moderna: saranno tre spot da 60 secondi e uno da 30. La storica trasmissione di filmati pubblicitari ripartirà da Raiuno con lo slogan "tutti a letto dopo le 9". E chissà se i bambini lo seguiranno davvero?

Non più i 10 minuti di un tempo, quindi. Ma con con musiche e stile vicini alla versione originale che ha segnato la storia della tv. E che ha anche fatto scoprire grandi attori di teatro, musicisti e artisti. Come dimenticare infatti il mitico Calimero, la mucca Carolina e l'Olandesina? Si scommette dunque sul futuro guardando al passato. Che sia questa la chiave giusta per salvare la pubblicità?