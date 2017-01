Sarah Michelle Gellar in una sit-com

12:24

- Dimenticatevi cimiteri abbandonati e morsi sul collo, l'interprete di "Buffy" torna in tv per far ridere.è stata infatti confermata, la nuova sit-com della CBS. Nella serie sarà Sidney, una pubblicitaria di succeso che crea con il padre Simon un'agenzia di famiglia. La convivenza sul posto di lavoro non sarà però tutta rose e fiori.