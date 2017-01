Riecco Brandon, idolo di "Beverly Hills"

foto Tgcom24 Correlati COM'ERA, COM'E' 11:18 - Dimenticate il playboy che faceva impazzire le ragazze quando appariva nella serie cult degli anni Novanta "Beverly Hills 90210". Adesso il 44enne Jason Priestley è tutto casa e famiglia. Certo la barba e gli occhiali da sole lo rendono irriconoscibile, ma le fan che lo hanno amato e acclamato sapranno riconoscere Brandon, perché in fondo il fascino è rimasto quello di sempre, anche se sono passati più di vent'anni. - Dimenticate il playboy che faceva impazzire le ragazze quando appariva nella serie cult degli anni Novanta "". Adesso il 44enneè tutto casa e famiglia. Certo la barba e gli occhiali da sole lo rendono irriconoscibile, ma le fan che lo hanno amato e acclamato sapranno riconoscere, perché in fondo il fascino è rimasto quello di sempre, anche se sono passati più di vent'anni.

Jason ha una moglie, Naomi, e due figli, Ava e Dashiell, e recentemente ha quesi rinnegato il suo passato: "Ho interpretato Brandon per nove anni della mia vita, ma ho avuto un discreto successo anche prima e dopo. E' stato solo un capitolo. Non capisco perché la gente mi ricordi solo per quello ma non posso farci nulla".