Prince Michael Jackson corrispondente tv

Niente musica nel futuro del figlio di Michael Jackson, che ha invece iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo della tv. Prince Michael entrerà infatti a far parte del cast dello show tv "Entertainment Tonight", nel ruolo di corrispondente. "Voglio diventare un artista a tutto tondo - ha confesssato Prince Michael ricordando poi il padre, scomparso nel 2009 - Devo tutto a lui, mi ha cresciuto nel modo giusto".

Prince Michael, noto soprattutto per essere il figlio di Michael Jackson, è passato dall'altra parte della barricata. Il primogenito del re del pop seguirà infatti come corrispondente la première de "Il Grande e Potente Oz", per lo show tv "Entertainment Tonight".



"Adoro i film di Peter Jackson: Il signore degli anelli, Lo Hobbit e King Kong. Amo il modo in cui gira e come riesce a dare vita alle cose - ha ammesso Prince Michael, che ha aggiunto - Con mio padre studiavo i suoi film. Spegnevamo il volume e li vedevamo muti, per concentrarci solo sulle inquadrature".



Un'esperienza gratificante per il "piccolo" Jackson, che a 16 anni ha già le idee molto chiare sul suo futuro: "Sono abituato alla presenza dei media, ma adesso è diverso perchè sarò l'intervistatore, non più l'intervistato. Voglio diventare un artista a tutto tondo: produttore, regista, scenografo e attore".