Ecco la "Grande Speculazione"

foto Ansa 19:32 - Un'ampia inchiesta a cura di Videonews - in onda su Retequattro, martedì 19 febbraio, in prima serata - affronta gli scenari della politica e dell'economia in Italia, in Europa e negli Usa. Alessandro Banfi racconta quanto è costato davvero lo spread chi e perché ha speculato sull'Italia e se ci sono alternative alla linea dell'austerità europea. - Un'ampia inchiesta a cura di Videonews - in onda su Retequattro, martedì 19 febbraio, in prima serata - affronta gli scenari della politica e dell'economia in Italia, in Europa e negli Usa. Alessandro Banfi racconta quanto è costato davvero lo spread chi e perché ha speculato sull'Italia e se ci sono alternative alla linea dell'austerità europea.

Il giornalista si è recato a New York, fra gli operatori di Wall Street, a Washington, nelle "think tank" vicine a democratici e repubblicani, e nelle facoltà di Economia. E poi a Bruxelles, Berlino e Londra. Ne è scaturita una ricostruzione inedita e ricca di spunti di interesse su cosa si sia mosso intorno all'Italia, durante la cosiddetta “tempesta dello spread”. Molti gli interventi di esperti economici dei principali partiti in campagna elettorale e di alcuni commentatori italiani da Charles A. Kupchan, professore presso il Council for Foreign Relations a Lawrence Auriana, titolare e cofondatore del Fondo Kauffman, gnomo di Wall Street.