X Factor, Mel B preferisce l'Australia

FORME ESPLOSIVE PER LA SPICE 16:53 - Niente "X Factor Uk" per Mel B. La Spice Girl ha infatti deciso di rifiutare l'offerta dell'edizione originale dello show per accettare quella dell'edizione australiana. Ennesimo colpo, anche di immagine, per "X Factor Uk" reduce da una stagione definita, per molti versi, flop dallo stesso Simon Cowell.

Una fonte vicina alla cantante ha spiegato che Mel B "si è divertita ad apparire nell'edizione inglese del programma ma ha detto ai suoi amici di voler scegliere la situazione nella quale si sente maggiormente a suo agio".



Nel corso della sua partecipazione Mel B aveva impressionato i produttori del programma per la capacità di parlar chiaro e per un senso dell'umorismo fuori dal comune. Da qui il tentativo di tirarla dentro il cast anche per risollevare un po' le sorti di un programma in debito di ossigeno. Ma, almeno per quest'anno, sembra proprio che dovranno guardare altrove.