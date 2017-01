Sanremo, Carlo Conti si prepara per il 2014

foto LaPresse Correlati CHI CONDURRA'?

16:31 - Carlo Conti sarebbe in pole position per la prossima edizione del Festival di Sanremo. Lo scorso maggio, durante la conferenza stampa dei Wind Music Awards, lo stesso conduttore aveva ipotizzato l'edizione 2014. E il direttore di Rai Uno Giancarlo Leone in conferenza stampa finale del Festival ha detto: "Mi dispiace che con Fabio e Luciana per un po' ci lasceremo". Altre ipotesi? Conduzione al femminile con Cucciari, Cabello e Raffaele.

Le ipotesi rimangono aperte, anche perché il direttore Leone aveva già specificato che della nuova edizione del Festival se ne sarebbe parlato a bocce ferme il prossimo mese, a marzo. Fabio Fazio a "Che Tempo Che Fa" ha già messo le mani avanti: "Si è chiusa una parentesi, stasera la chiuderemo definitivamente. La vita continua". In questo modo sembra chiaro quale sia l'orientamento del conduttore che con questa edizione ha consolidato gli ascolti del Festival. Un'edizione con basso budget ma con una straordinaria fluidità del "racconto", come spesso l'ha definito Fazio, che ha tenuto incollati milioni di telespettatori.



Dunque quali le ipotesi concrete per il prossimo anno? Carlo Conti viene dato quasi per sicuro, d'altronde subirebbe un altro 'smacco' se non venisse confermato il conduttore numero uno della Rete ammiraglia Rai. Ma piano piano si aprirebbe un altro spiraglio tutto al femminile. Geppi Cucciari aveva convinto molti telespettatori ma anche qualche dirigente dopo l'ottima figura fatta in veste di ospite sul palco dell'Ariston nell'ultima edizione targata Gianni Morandi. Poi non se ne parlò più. Anche Victoria Cabello con Virginia Raffaele potrebbero dare uno sprint in più al Festival. Quest'anno la conduttrice e l'attrice hanno conquistato pubblico e critica con le loro interviste surreali a "Quelli che...". E se solo una di queste ipotesi "rosa" venisse confermata sarebbe un ritorno alla conduzione al femminile dopo Raffaella Carrà (nel 2001) e Simona Ventura (nel 2004).



Ma non è detta l'ultima parola, anche perché dopo la sbornia sanremese lo stesso Fabio Fazio potrebbe riconsiderare l'ipotesi di un bis...

Andrea Conti