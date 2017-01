"Amici", Emma e Miguel Bosé sono i coach

foto Tgcom24 Correlati BOSE' STAR DELLA MUSICA

EMMA INEDITA 11:41 - Svelato il meccanismo del serale di "Amici" che partirà ad aprile. Maria De Filippi ha annunciato che i ragazzi della scuola saranno divisi in due squadre che saranno guidate da due vocal coach d'eccezione: la superstar internazionale Miguel Bosé e una delle ex allieve più amate Emma Marrone. I due cantanti decideranno quali ragazzi avere con sé in squadra e questo avverrà il 16 marzo. - Svelato il meccanismo del serale di "" che partirà ad aprile.ha annunciato che i ragazzi della scuola saranno divisi in due squadre che saranno guidate da due vocal coach d'eccezione: la superstar internazionalee una delle ex allieve più amate. I due cantanti decideranno quali ragazzi avere con sé in squadra e questo avverrà il 16 marzo.

"Due squadre, una battaglia, un solo vincitore. A guidare questa battaglia due direttori artistici che combatteranno per voi uno contro l’altro. - ha detto Maria De Filippi durante la diretta di sabato scorso - Saranno loro due a decidere se cantarete, se ballerete, cosa canterete, cosa ballerete, con chi canterete, con chi ballerete. I due sono Emma e Miguel Bosè".



Dunque i due capisquadra d'eccezione si 'divideranno' secondo loro gusto personale i ballerini e i cantanti della scuola. Con l'ausilio di coreografi e professionisti decideranno quali degli ospiti che si alterneranno al serale canterà o ballerà con gli allievi. Anche Bosé e Emma comunque possono partecipare alle esibizioni. Intanto sabato scorso grazie al contest di rap si è aggiudicato un banco nella scuola il rapper Amnesia ma dal prossimo sabato le porte della scuola si chiuderanno. Infatti il 24 febbraio si terranno le ultime sfide e poi la classe sarà al completo e pronta per la corsa al serale.



ANCORA SUCCESSO DI ASCOLTI AL SABATO - Ottimo risultato per il talent show "Amici" di Maria De Filippi, che al sabato pomeriggio registra il 20.44% di share pari a 3 milioni 554 mila telespettatori e si conferma programma leader del daytime con ascolti da prima serata. Anche nel sabato di chiusura della 63esima edizione del Festival di Sanremo Canale 5 con “Amici” batte tutti: Raiuno che con “Le amiche del sabato” ottiene il 17.12% di share; Raidue che con “Omicidi nell'alta società” ottiene il 5.33% di share; Raitre che con “Tv Talk” non supera il 7.20% di share.