Jessica: "Avevo paura di soffrire per Morgan"

"Ci vedevamo all’interno della struttura X Factor - racconta - c’erano delle regole da mantenere, non potevamo parlare. Quando due persone si piacciono, entrambi fanno la prima mossa. Appena finito X Factor, ci siamo fidanzati. Durante il talent, è stato solo amore platonico". Quando, dopo tre mesi, ha scoperto di essere incinta era da sola: "Me lo sentivo. Io lo volevo un figlio da lui perché lo amo. Il momento esatto che l’ho scoperto, ero da sola. Gliel’ho detto con il sorriso e lui mi ha risposto con un sorriso. Era felice. Ce l’aspettavamo".



Jessica è innamoratissima di Morgan: "E’ una persona molto intelligente, affascinante, è un artista. Lui mi aiuta tantissimo, è un bravo papà. Lo amo". E il passato tra droghe e dichiarazioni shock non le interessa: "Ci sono cose migliori da fare della vita che criticare le persone. Morgan, in passato, non lo conoscevo. Non mi curo di queste cose. Non mi riguardano. Abbiamo una figlia che è sintomo di voler vivere".