"U&D", è finita tra Francesco e Teresanna

foto Ufficio Stampa Mediaset 12:55 - Teresenna e Francesco la storia nata a "Uomini e Donne" sia arrivata al capolinea. La coppia non ha passato insieme San Valentino e su Facebook è arrivata una sorta di conferma da parte della bella napoletana: "Non c'è niente da capire, la situazione è chiara e parla da sola... non c'è più niente da sapere. Non ho nulla da nascondere, cerco solo di difendere qualcosa che in parte resta mia!". Altro che figlio in arrivo , sembra che trala storia nata a "" sia arrivata al capolinea. La coppia non ha passato insiemeo e suè arrivata una sorta di conferma da parte della bella napoletana: "Non c'è niente da capire, la situazione è chiara e parla da sola... non c'è più niente da sapere. Non ho nulla da nascondere, cerco solo di difendere qualcosa che in parte resta mia!".

"Buonasera bella m'briana - scrive Teresanna -. In merito a questo disordine di idee e di pregiudizi che invadono il web posso dire che da un lato comprendo e dall'altro trovo tante cose fuori luogo... Poi si sa... gli avvoltoi si sazieranno di tutto questo con gran sorriso e colmeranno un altro giorno della loro vita". Per ora manca la risposta di Francesco, che preferisce non replicare e tiene la bocca ben cucita. Una cosa è certa, sul social network non compaiono più foto insieme. Sarà finita davvero?