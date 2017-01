Del Debbio intervista Berlusconi

foto Ufficio Stampa Mediaset

15:19

- Silvio Berlusconi e l’Italia ad una settimana dall’appuntamento elettorale sono al centro del nuovo appuntamento con “Quinta Colonna”, in onda lunedì 18 febbraio, in prima serata, su Retequattro. Il leader del Pdl, in apertura di diretta sarà protagonista di un’intervista faccia a faccia con Paolo Del Debbio.