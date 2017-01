Sanremo, Marco Mengoni: "Sono cresciuto"

Dunque, con buona pace di alcuni critici , ha vinto Sanremo un cantante proveniente da un talent, show: “X Factor”. “Non capisco come si possa criticare il televoto quando il talento di Mengoni è così evidente”, ha detto la collega Annalisa Scarrone (che nella serata finale ha dato una straordinaria interpretazione di “Scintille”) in una nostra intervista. Qualcuno fa notare che sia nella categoria Giovani che in quella dei Big hanno vinto due ex allievi di Morgan. Una cosa è certa sia Antonio Maggio che Marco Mengoni avevano le canzoni più semplici, essenziali, che hanno subito convinto non solo il televoto ma un po' anche la temutissima Giuria di qualità capitanata dal Maestro Nicola Piovani.A tutto il mio gruppo di lavoro che da quest'anno è tutto nuovo e si è fatto un mazzo tanto per creare questo nuovo progetto discografico che nascerà a marzo con un album di inediti. Un pensiero anche alla mia famiglia che mi è stata vicina e un pochino anche a Luigi Tenco.Ho avuto la possibilità di conoscerlo attraverso un video che ho scoperto di notte mentre navigavo su Internet. Dalida interpretava la sua “Ciao amore ciao”. E' stata una folgorazione. Quando succedono queste cose decido sempre di seguire il mio istinto e così ho fatto. Ho pensato fosse giusto portare questa canzone al Festival. E' una canzone che rappresenta molto per me... Penso comunque di cantare ancora qualche altro brano suo, con l'approvazione della Fondazione Tenco.La canzone è vero che l'ho scritta io ma grazie anche all'apporto prezioso di Casalino e De Benedittis. Una responsabilità divisa in tre. Ho già dato con la scrittura nel precedente disco, adesso si apre una nuova fase.Mi sento libero e sereno.