Sanremo, Balti: "A Sanremo farò di tutto"

I fotografi sono impazziti per lei e con la sua simpatia e gentilezza Bianca ha conquistato la Sala Stampa e anche il cuore di Fabio Fazio.



Cosa ti ha colpito di questo Festival?

Ho guardato queste quattro puntate con molta ansia perché non sapevo cosa mi avrebbe aspettato. Poi piano piano è cresciuta la voglia di salire sul palco dell'Ariston. Non vedevo l'ora di prender parte a questa bellissima manifestazione.



Sei un'appassionata della kermesse?

Per anni con le mie amiche ho fatto il gruppo di ascolto per valutare e fare le pagelle sul look delle presentatrici e delle ospiti.



C'è qualche abito che ti ha colpito?

A dire il vero nessuno. La formula di quest'anno mi ha 'distratta' e la mia attenzione si è rivolta tutta alle canzoni.



A proposito di canzoni quale ti è piaciuta di più?

Sono fidanzata con un musicista e spesso mi capita di chiudermi in una sala prove ad ascoltarlo mentre suona con la sua band. Perciò ho un debole per chi compone musica. Secondo me Gualazzi ed Elio e le Storie Tese sono stati molto bravi. Elio ha anche una voce quasi tenorile. Si sente proprio che sono musicisti. E poi anche i Marta sui Tubi mi hanno colpita.



Sei madre di Matilde che ha 5 anni, a lei quale cantante ha colpito di più?

L'altra sera era pazza di Chiara.



Chi preferisci tra i tre cantanti che vengono dai talent. Chiara, Mengoni o Annalisa?

Nessuna preferenza perché sono degli ottimi cantanti tutti e tre.



Sei venuta da sola a Sanremo?

No con mia madre, che adesso è ammalata in albergo ma non si perderà la serata in teatro per nulla al mondo!



Come mai?

Lei è una vera e propria groupie. Con la sua amica del cuore 'Lalla' ogni anni viene a Sanremo a caccia di autografi. Quest'anno ci sono io e mi sembrava il minimo procurarle i biglietti per assistere al Festival.

Andrea Conti