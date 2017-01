Sanremo, Maggio: "Ho vinto per la testa dura"

Come mai ti sei commosso sul palco?

Mi sono passati in mente tutti i momenti del passato belli e meno belli. Nel mio disco il primo ringraziamento è alla mia testa dura, senza la quale non si va da nessuna parte. E' stato un lasciarmi andare ad un pianto liberatorio dopo sacrifici e la gavetta che ho fatto fin da piccolissimo. E' stato molto bello vivere questo momento che ho sempe sognato e immaginato.



A chi hai dedicato questa vittoria?

Ho avuto la fortuna di vivere questo momento con tutte le persone che fanno parte della mia squadra e anche la mia famiglia è venuta qui a Sanremo come sempre ha fatto. Ho la grande fortuna di avere dei genitori che mi ha sostenuto da sempre.



Morgan è stato il tuo giudice a “X Factor”, l'hai sentito?

Cambia cellulare ogni mese (ride, ndr) ma sono grato a lui e alle cose fatte in passato. Se sono qui oggi è stato anche grazie al risutlato delle cose fatte in questi anni. Questo Sanremo l'ho fatto nel momento più giusto. Sono pronto e carico.



Cosa accadrà adesso?

Spero che sia un inizio di tante belle cose, di tanti bei progetti futuri. Il 12 febbraio è uscito il mio primo disco “Nonostante tutto” ed è il mio primo disco d'esordio sebbene ne abbia fatto già due ma come Aram Quartet.

Andrea Conti