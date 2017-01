Beautiful, Kelly Lang: "Piansi per Stephanie"

foto Gianfranco Marotta Correlati RIDGE E BROOKE, ANCORA INSIEME

L'ADDIO A STEPHANIE 18:32 - Ormai non fanno più coppia fissa in una delle soap opera più amate e longeve del mondo, "Beautiful", ma di tanto in tanto quando possono ne approfittano per salutare i fan. Katherine Kelly Lang (Brooke) e Ronn Moss (Ridge) sono stati ospiti nella struttura Casa Sanremo perché testimonial di Impero Couture. Katherine ha rivelato a Tgcom24 l'emozione della scena in cui muore Stephanie: "La stringevo tra le braccia, mi sono commossa veramente". - Ormai non fanno più coppia fissa in una delle soap opera più amate e longeve del mondo, "", ma di tanto in tanto quando possono ne approfittano per salutare i fan.(Brooke) e(Ridge) sono stati ospiti nella struttura Casa Sanremo perché testimonial di Impero Couture. Katherine ha rivelatol'emozione della scena in cui muore Stephanie: "La stringevo tra le braccia, mi sono commossa veramente".

"E' stata una scena molto importante e anche intensa perché con Susan Flannery ci conosciamo da tantissimi anni. I nostri personaggi non si sono mai amati molto ma nella vita privata ci stimiamo tanto. La sento ancora oggi al telefono e anche con Ronn l'amicizia non si è mai interrotta”.



Ammirato dalle fan, Ronn Moss non si è sottratto ai fotografi e alle richieste di autografi. Dopo aver lasciato il set, l'attore si dedica completamente alla sua carriera di musicista e cantautore. “Ho un gruppo rock, i Players - ci racconta - e stiamo incidendo un album anche in Italia. Siamo quasi pronti e conto entro l'anno di pubblicarlo. Poi gireremo in tour per l'Italia e il mondo. Non vedo l'ora. Sarò impegnato nel mio primo film da regista, ma per ora non posso dire nulla di più”.



Il feeling tra i due attori è evidente e appena arrivati a Sanremo si sono rifugiati al ristorante di Casa Sanremo, la struttura dove hanno presentato la collezione di moda di cui sono testimonial, per gustare il cibo italiano. Katherine Kelly Lang ha mostrato un particolare apprezzamento per la pizza. Poi l'attrice si è recata al trucco e parrucco pronta per i fotografi e le interviste. C'è da scommettere che li rivedremo presto in Italia.

Andrea Conti