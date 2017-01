Jenna Dewan provoca in sexy lingerie

foto Esquire Correlati BELLA E SENSUALE 12:22 - Dalla passione sfrenta nelle case infestate alla lingerie hot. L'attrice di "American Horror Story" Jenna Dewan conferma il suo status di sex-bomb, posando in tacchi a spillo e autoreggenti per Esquire. La mogliettina dell'attore Channing Tatum ha imparato a perfezione l'arte della seduzione, tanto che sul set ha fatto perdere la testa anche ad Adam Levine. Con lui, infatti, è stata protagonista di un amplesso selvaggio. - Dalla passione sfrenta nelle case infestate alla lingerie hot. L'attrice di "conferma il suo status di, posandoper Esquire. La mogliettina dell'attore Channing Tatum ha imparato a perfezione l'arte della seduzione, tanto che sul set ha fatto perdere la testa anche ad Adam Levine. Con lui, infatti, è stata protagonista di un amplesso selvaggio.

In "American Horror Asylum" Jenna interpreta la coraggiosa Teresa che, insieme al marito (interpretato da Adam Levine), passa la luna di miele facendo il "tour" delle case infestate dagli spettri. Sul set la chimica con Levine era evidente e i due hanno dato vita ad un amplesso selvaggio su un tavolo arrugginato.



Tutta finzione, certo, che ha provocato qualche imbarazzo con il marito, l'attore Channing Tatum: "Dopo aver finito le riprese ho immediatamente chiamato la mia famiglia dicendo loro di non vedere l'episodio. Non ho detto neanche quando sarebbe andato in onda".