"U&D", scontro Luna-Alessandro

Ancora scintille a "Uomini e Donne" tra Luna, ex concorrente di "X Factor 1", e Alessandro Pess. I due caratteri simili li fanno scontrare. La corteggiatrice lo vuole rivedere dopo la prima esterna in cui non è riuscita a manifestare il suo interesse, ma il tronista resta fermo nella sua posizione e lei attacca: "Noi siamo due tipi focosi, e comunque chi disprezza vuol comprare".

In realtà il loro incontro dura ben poco. Ma i due hanno poi l'occasione per chiarirsi in studio. Luna ricorda ad Alessandro che il primo appuntamento era al buio e che quindi la sua intenzione di conoscere anche gli altri tronisti Andrea ed Eugenio era legittimo. In realtà la cantante corteggiatrice ribadisce che vuole passare più tempo proprio con Pess, che però replica: "Io non ti voglio conoscere!". Insomma, il tronista è chiaro - come sottolinea l'opinionista Gianni Sperti - e conclude: "Non hai dignità". Come andrà a finire?