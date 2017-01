Baggio e Al Bano fanno volare il Festival

foto Ansa 12:36 - Successo per la terza serata di Sanremo, che ha registrato un aumento dei telespettatori rispetto all'edizione precedente. Il pubblico ha quindi premiato la versione "short" del Festival, alleggerita di un'ora rispetto al 2012. "Sanremo. Festival continua a volare alto. 3/a puntata 10.700.000 spettatori con 42.5% share. Piu' dell'anno scorso con 1 ora in meno di durata" ha twittato il direttore di Rai1 Giancarlo Leone. - Successo per la terza serata di Sanremo, che ha registratorispetto all'edizione precedente. Il pubblico ha quindi premiato, alleggerita di un'ora rispetto al 2012. "Sanremo. Festival continua a volare alto. 3/a puntata. Piu' dell'anno scorso con 1 ora in meno di durata" ha twittato il direttore di Rai1 Giancarlo Leone.

Il picco di ascolto in valori assoluti è stato registrato con la presenza di Roberto Baggio sul palco dell'Ariston, quando davanti alla tv erano raccolti 14 milioni 722 mila spettatori. Record anche per Al Bano, che ha concluso l'intervento con il 52.09%.



Lo scorso anno la terza serata dell'edizione di Morandi aveva ottenuto in media 10 milioni 540 mila spettatori, con uno share pari al 47.76%, ma il festival era durato più a lungo.