Tre anni di prigione per la star di Melrose Place

"SOTTILETTA" SENZA SOLDI 09:37 - Tempi bui per l'interprete di Sandy Harling, personaggio di Melrose Place. Amy Locane è stata infatti condannata a tre anni di prigione per essersi messa al volante ubriaca e aver provocato un incidente stradale in cui è rimasta uccisa una donna. I valori di alcol nel sangue dell'attrice sono risultati tre volte superiori al limite legale. Insoddisfatti i famigliari della vittima, che giudicato la pena troppo clemente.

Lo scorso novembre la Amy Locane era stata condannata a 10 anni di carcere, ma il nuovo verdetto ha ridotto la pena a tre anni per non creare difficoltà ai due bambini dell'attrice, uno dei quali ha disabilità fisiche e mentali.



Al momento dell'incidente la Locane era visibilmente ubriaca e i valori di alcol riscontrati nel sangue era tre volte superiori al limite legale. I poliziotti accorsi sul posto hanno inoltre testimoniato che l'attrice, subito dopo la collisione, non si era resa conto della situazione e "ridacchiava e sembrava felice".