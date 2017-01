Sanremo, bacio hot tra Fazio e Littizzetto

La terza serata del Festival è stata aperta dai conduttori Fazio e Littizzetto che mano nella mano come due perfetti innamorati hanno cantato “Vattene Amore” di Amedeo Minghi e Mietta. Un modo originale per festeggiare San Valentino. Dopo le “primarie” dei due brani che ciascuno dei 14 Big ha presentato sul palco, poi selezionati da televoto e Sala Stampa, la kermesse canora è tornata ad essere una gara. Si sono esibiti uno dopo l'altro presentati dai padroni di casa Fabio Fazio e Luciana Littizzetto: Simona Molinari con Peter Cincotti (“La felicità”) molto swing e ancora più affiatati e vogliosi di podio, Marco Mengoni (“L'essenziale”) ha proposto una classica canzone "sanremese" tra archi e capacità interpretativa. Dopo questa esibizione salgono le sue quotazioni. Vestiti da gangster con la (finta) fronte alta Elio e Le Storie Tese (“La canzone mononota”). Il gruppo ha senza dubbio una canzone interessante che colpisce al primo ascolto, ma basterà per vincere il Festival? Convincente e sicura di sé Malika Ayane (“E se poi”) ha dato una interpretazione impeccabile del suo brano ma "Niente", il brano eliminato rimane una perla. A seguire sono arrivati i Marta sui Tubi (“Vorrei”) fuori contesto nella kermesse. Scendono le quotazioni di Chiara Galiazzo (“Il futuro che sarà”) che non è sembrata a tratti convinta del pezzo, risultando un po' fredda nell'esecuzione. Max Gazzè (“Sotto casa”) ha travolto il pubblico con il tripudio di suoni del suo brano, Annalisa (“Scintille”) ha mostrato di essere maturata molto e di aver lavorato sodo su se stessa nell'interpretazione, Maria Nazionale (“E' colpa mia”) ha subito colpito per l'evidente décolleté - preso di mira anche da Luciana Littizzetto - ondeggiando con il vibrato, Simone Cristicchi (“La prima volta - Che sono morto”) più convinto rispetto alla prima esecuzione, sempre più romantici e con ampio spazio ad un ballatona rock i Modà (“Se si potesse non morire”) con Kekko in testa vogliono conquistare il podio e si sente. Infine Daniele Silvestri (“A bocca chiusa”) al pianoforte per un brano che nulla aggiunge e nulla toglie alla sua storia musicale, gli Almamegretta (“Mamma non lo sa”) e Raphael Gualazzi (“Sai - Ci basta un sogno”) compositore e musicista di tutto rispetto.



Quattro Giovani hanno presentato i loro brani: Andrea Nardinocchi (“Storia impossibile) uno dei migliori del Girone e un talento di spessore che guarda al sound americano moderno, marcetta simpatica e brano radiofonico per Antonio Maggio (“Mi servirebbe sapere”), Paolo Simoni (“Le parole”) e Ilaria Porceddu (“In equilibrio”). Passano il turno: Ilaria Porceddu e Antonio Maggio che si contenderanno la finale del Girone assieme ai Blastema e Renzo Rubino. Uno di loro quattro vincerà durante la serata Sanremo Story del 15 febbraio.



Oltre alla gara canora tra gli ospiti musicali internazionali Antony Hegarty di Antony and the Johnsons con la sua voce delicata e commovente. Il cantautore ha proposto “You Are My Sister”. Una vecchia conoscenza del Festival Al Bano Carrisi ha proposto i suoi cavalli di battaglia "E' la mia vita" e "Nostalgia canaglia". La bellezza e la simpatia dell'attrice Laura Chiatti hanno conquistato il pubblico. L'attrice ha cantato "Felicità" con Al Bano poi gli ha consegnato il Premio alla Carriera. C'era anche l'ex stella della Nazionale italiana Roberto Baggio che con Fazio ha ripercosso la sua carriera di calciatore. Momento dedicato alla musica classica e a Chopin con la talentuosa 20enne Leonora Armellini, subentrata al Maestro Daniel Baremboim che non è potuto intervenire a causa di un fortissimo male alla schiena. Infine luciana Littizzetto assieme a cinquanta ragazze ha fatto un flash mob nella giornata mondiale contro le violenze sulle donne. La comica ha convinto con un intenso monologo sulle donne, vittime di percosse, culminato con "l'uomo che ci picchia è uno stronzo".



MENGONI IN TESTA ALLA CLASSIFICA (PROVVISORIA) DEL TELEVOTO - Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno letto la classifica del televoto che inciderà per il 25% nel giudizio finale di sabato assieme all'altro 25% del televoto della sera stessa e al 50% della Giuria di Qualità. 1 Marco Mengoni 2 Modà 3 Annalisa 4 Chiara 5 Raphael Gualazzi 6 Simona Molinari con Peter Cincotti 7 Maria Nazionale 8 Elio e Le Storie Tese 9 Daniele Silvestri 10 Max Gazzè 11 Simone Cristicchi 12 Malika Ayane 13 Marta sui Tubi 14 Almamegretta

Andrea Conti