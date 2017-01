Emilia Clarke, una regina sensuale e bollente

foto Gq Correlati IN VERSIONE MORA

BIONDA E SPIETATA SUL SET 15:20 - La bionda amazzone di "Game of Thrones" si trasforma in una femme fatale misteriosa e dalla chioma corvina (il suo colore naturale) per il magazine GQ. Abbandonate le cavalcate selvagge e le usanze tribali, Emilia Clarke seduce maliziosa in tacchi a spillo e lingerie di seta, per un servizio fotografico bollente. Sul set è obbligata ad indossare una parrucca, ma svela che con il tempo si è affezionata al suo look da bionda. - La bionda amazzone di "si trasforma in(il suo colore naturale) per il magazine. Abbandonate le cavalcate selvagge e le usanze tribali,, per un servizio fotografico bollente. Sul set è obbligata ad indossare una parrucca, ma svela che con il tempo si è affezionata al suo look da bionda.

Nel kolossal fantasy dell'HBO interpreta l'intrigate e selvaggia Khaleesi, regina capace di dominare i draghi e a capo di una tribù di guerrieri barbari. Per esigenze di copione in "Game of Thrones" indossa una parrucca bionda, ma nella vita di tutti i giorni è una mora naturale.



"E' divertente perchè sul set sono davvero un'altra. Solo i fan più irriducibili riescono a riconoscermi" confessa l'attrice, che ammette di essersi ormai abituata alla sua chioma bionda. "Ho provato a chiedere alla produzione di uscire di sera con la parrucca, ma hanno insistito perchè non lo facessi - ammette - E' stupido da dire ma quando tolgo la parrucca provo una sorta di delusione nel guardarmi allo specchio. Non riesco quasi a riconoscermi".