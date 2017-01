Sanremo, Littizzetto: "Mi drogo per resistere"

“In questi anni mi hanno chiamata al Festival tante volte come ospite – racconta – ma non ho mai accettato perché dopo essere andata da Pippo Baudo nel 2003 (famoso il bacio dei due sul palco, ndr) mi sembrava di aver detto tutto. I monologhi li faccio già a 'Che Tempo Che Fa'. Poi Fazio mi ha proposto la conduzione e ho voluto misurarmi con me stessa. Mi sono accorta di saper reggere per una serata intera. Mi drogo moltissimo (ride, ndr). E' bello indossare gli abiti eleganti ma ancora più bello è quando li togli a fine serata”. Il momento più emozionante sino ad oggi? “Quello dei due ragazzi gay che hanno raccontato la loro storia d'amore, è stato delicato”.



Fabio Fazio ha annunciato che il maestro Daniel Baremboim non sarà presente per motivi di salute e non può prendere l'aereo da Berlino. L'omaggio al pianoforte con Chopin sarà fatto da un talento di vent'anni Leonora Armellini.



Saltata la partecipazione di Carlo Verdone nella Giuria di qualità, a causa di un ascesso al dente. "Sono davvero dispiaciuto perche' sono una persona che quando prende un impegno lo mantiene, ma non ce la faccio proprio stasera a partecipare alla Giuria di qualità al Festival di Sanremo - ha spiegato il regista e attore - Ho la faccia gonfia per un ascesso al dente, come Marlon Brando nel Padrino".



Esclusa anche la presenza di Raffaella Carrà nella serata Sanremo Story del venerdì ma ci sarà Pippo Baudo. Scatterà di nuovo la scintilla di passione tra il conduttore e la Littizzetto?

Andrea Conti