Ke$ha: "Ho bevuto la mia pipì"

11:14 - Stravaganze e trasgressione sono da sempre il credo di Ke$ha. E se i fan pensavano che la star avesse raggiunto il culmine con le foto che la immortalavano per strada intenta a fare pipì, si sbagliavano. Perché la cantante ha annunciato che nel suo reality show "My Crazy Beautiful Life" racconterà tutte le parti più intime della sua vita, come quando ha bevuto la sua urina. Insomma, quando si tratta della popstar, non c'è mai fine al peggio.

"Mi è stato detto di bere la mia pipì e che era buona - racconta la cantante - stavo cercando di mantenermi in buona salute. Qualcuno ha cercato di 'rubare' la mia pipì, così l'ho afferrata e l'ho bevuta. Ma era davvero indecente, quindi non lo faccio più". Ad aprile Ke$ha presenterà il suo reality, le immagini sono state girate dal fratello Lagan Sebert che l'ha seguita in giro per il mondo. Una sorta di ritratto degli ultimi due anni della star, dove, come anticipato, non mancheranno chicche e rivelazioni shock.