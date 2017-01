Sanremo, Fazio: "Sentito in colpa con Crozza"

"Dunque erano tre-cinque persone contro mille presenti in sala, sono le cose che fanno la cronaca del Festival negli anni. - continua il conduttore -. Maurizio ha avuto la generosità di venire e c'è stato un applauso strepitoso alla fine dell'esibizione. Bastava aspettare per capire che era uno show non 'contro' ma 'per'. Non era evidentemente contro nessuno e non c'era nessuna critica. Forse c'era qualche prevenzione, fa parte del gioco”.



Poi Luciana Littizzetto, da collega, ha espresso solidarietà a Crozza: “Lui fa queste cose su La7 da anni ed è molto apprezzato. Ieri sera è statro bravissimo a continuare l'esibizione, è una cosa complicata quando succede che qualcuno ti interrompe. Non so se sarei riuscita a continuare e il pubblico è stato molto caloroso con lui alla fine, a dimostrazione che quello che è accaduto è stata una roba marginale”. Poi una battuta su Toto Cutugno dopo l'esibizione di ieri sera: “Abbiamo passato la notte con Toto e l'armata rossa che ci guardava” e Fazio controbatte: “Sarebbe stato peggio il contrario”.



Splendida e magnetica la top model Bar Refaeli è comparsa in Sala Stampa: “Ho appena iniziato a studiare la batteria e suonerò qualcosa. Ma siete tutti carini con me e quindi non canterò e non voglio farvi niente di male”. Belle e ironica.



Infine il grave lutto per i Ricchi e Poveri, è morto il figlio 23enne di Franco. E' stato annunciato da Fazio stesso: “Mi ha appena telefonato Angelo e mi ha comunicato che è morto il figlio di Franco, un ragazzo di 23 anni e quindi stasera i Ricchi e Poveri non ci saranno". Poi il conduttore si è commosso e si è allontanato per un attimo dal banco della conferenza stampa per poi rientrare.

Andrea Conti