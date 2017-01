Keira Knightley troppo sexy, censurato lo spot

foto Da video Correlati LE IMMAGINI INCRIMINATE

Keira Knightley è al centro di uno scandalo dopo che la tv inglese ha censurato la pubblicità del profumo "Chanel", in cui l'attrice appare senza veli, coperta soltanto da un lenzuolo. A scatenare la polemica e far scattare la censura la scelta di collocare lo spot all'interno della trasmissione del film per bambini L'era glaciale 2: "D'ora in poi ne sarà vietata la messa in onda all'interno delle fasce protette"

Nonostante non si vedano nudi, la censura inglese ha duramente criticato lo spot di Chanel con protagonista una bollente Keira Knightley, nei panni di una modella . Al centro della bufera la scelta di mandarlo in onda durante la proiezione del film per bambini "L'era glaciale 2 - Il disgelo".



"Tra i due si avverte una chiara tensione sessuale, che si palesa nel bacio che si scambiano sul letto - si legge in un comunicato dell'Advertising Standards Authority, che conclude - L'era glaciale 2 è un film particolarmente gradito ai bambini e il materiale sessuale è inadatto a questa fascia di pubblico. D'ora in poi ne sarà quindi vietata la messa in onda all'interno o in prossimità di programmi dedicati ai bambini".