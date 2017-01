Maria De Filippi: "Ecco le coach di Amici"

foto Ufficio stampa 12:23 - rivoluzione (non ci sarà più il girone dei Big e quello dei ragazzi), anticipa che sabato 16 febbraio durante la striscia pomeridiana dirà i nomi delle due coach-star del serale per ballerini e cantanti. Una "star internazionale e poliedrica da tutti i punti di vista" e un'artista italiana "con elevatissimo seguito sui social network". Maria De Filippi torna a scrivere sulla pagina Facebook di "Amici" e oltre ad annunciare una(non ci sarà più il girone deie quello dei), anticipa che sabato 16 febbraio durante la striscia pomeridiana dirà idelle duedel serale per ballerini e cantanti. Una "star internazionale e poliedrica da tutti i punti di vista" e un'artista italiana "con elevatissimo seguito sui social network".

"Tra poco inizierà il serale - scrive Maria -. Ogni anno penso che sia mio dovere provare a offrire qualcosa in più rispetto all'edizione precedente, consapevole di rischiare apportando dei cambiamenti e consapevole di creare confronti o scontenti. L'anno scorso due gironi, quello dei Big e quello dei ragazzi. Il gradimento del pubblico ha premiato questa scelta: i dati di ascolto, unico termometro a nostra disposizione per capire se quello che realizzi piace o non piace, sono stati più che positivi, nonostante una collocazione (sabato sera), un po' particolare per un programma come Amici. Leggendo qua e la sui social network, al di là dei soliti che giocano per non dire altro, se è più bravo Mengoni o la Amoroso, Chiara o Emma, la Michelin o Carta, ecc., se è più figo X Factor o Amici, alcune critiche mi hanno fatto riflettere. Una in particolare: il 'girone Big' ha danneggiato il 'girone dei nuovi Amici'. E da qui la decisione di provare un'altra via".



Ed ecco che poi la De Filippi annuncia il grande cambiamento: "Assegnare le due Squadre di cantanti e ballerini a due figure che si stagliano nette nel panorama dei grandi. La prima è una star internazionale e poliedrica da tutti i punti di vista, che si muove tra acclamati tour internazionali, set dei registi più talentuosi e innovativi del cinema, produzione di musica, voglia di cantare e molto altro ancora". L'altra è un'artista italiana "amata non solo per il suo modo di cantare ma anche per la sua personalità, pronta a spendersi per quello in cui crede. Sempre cuore e cervello, che non ha paura di ribadire il suo credo e i suoi sentimenti, rischiando anche i non consensi, muovendosi in sintonia con il prossimo". Due figure che "occupano idealmente due spazi temporali diversi ma che sono più contemporanei che mai. Sabato penso che in diretta vi dirò di chi si tratta. Gli ulteriori cambiamenti piano piano ve li racconterò. Vi spiegherò il ruolo della giuria, da chi è composta, il ruolo dei cantanti ospiti e il meccanismo per aggiudicarsi la vittoria".