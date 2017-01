Centovetrine riapre il set

foto Olycom

- Tutti i fan di "Centovetrine" possono prepararsi a nuovi intrighi e nuove emozioni: dal 3 aprile riapre il set della soap tutta italiana in onda su Canale 5, dal lunedi al venerdì alle 14.10. A San Giusto Canavese, in provincia di Torino, iniziano le riprese di 192 nuovi episodi. Il centro commerciale più famoso della televisione italiana è ricreato negli studi di Telecittà, in 2.500 metri quadrati di set.