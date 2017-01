"Supercinema" ricorda Alberto Sordi

foto LaPresse 23:18 - A dieci anni dalla scomparsa del grande Alberto Sordi, Canale 5 ricorda l’attore romano proponendo una puntata monografica di "Supercinema", in onda giovedì 21 febbraio in seconda serata, e, nella tarda notte di sabato 23 e domenica 24 febbraio, due delle pellicole più popolari e amate interpretate dall’Albertone nazionale che, con i suoi personaggi, ha saputo raccontare 50 anni della Storia italiana. - A dieci anni dalla scomparsa del grandericorda l’attore romano proponendo una puntata monografica di "", in onda giovedì 21 febbraio in seconda serata, e, nella tarda notte di sabato 23 e domenica 24 febbraio, due delle pellicole più popolari e amate interpretate dall’Albertone nazionale che, con i suoi personaggi, ha saputo raccontare 50 anni della Storia italiana.

Nello speciale di "Supercinema" saranno riproposte le immagini del documentario “Alberto il grande” che Carlo e Luca Verdone hanno girato a Roma in onore del grande artista. Nella notte fonda di sabato 23 febbraio, è la volta de "Il Conte Max", commedia brillante del 1957 diretta da Giorgio Bianchi, con Sordi nei panni di un giornalaio romano che, per entrare nel mondo della nobiltà, finge di essere il conte Max Orsini Varaldo. Con lui, anche Vittorio De Sica e Susanna Canales. Per domenica 24, ancora risate, a volte amare, con "In viaggio con papà" (1982). Alberto Sordi dirige anche la pellicola in cui recita per la prima volta con, a detta di molti, il suo erede artistico Carlo Verdone. Come in un passaggio di consegne, maestro e allievo, rispettivamente padre donnaiolo e figlio ingenuo nell’opera, compiono un viaggio fatto di incontri, divergenze e conoscenza reciproca.