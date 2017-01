Tierra de Lobos, ancora intrighi e passioni

foto Ufficio Stampa Mediaset 13:08 - Dopo il successo della prima stagione, dal 3 marzo - ogni domenica, in prima serata su Retequattro - prende il via la seconda serie di "Tierra de Lobos", autentico fenomeno di costume in Spagna. Prosegue, quindi, l'avvincente mix di avventura, passione e intrighi nella Spagna di fine XIX Secolo, ricostruita con grande impegno ed accuratezza produttiva per rendere perfettamente le atmosfere dell'epoca. - Dopo il successo della prima stagione, dal 3 marzo - ogni domenica, in prima serata su- prende il via la seconda serie di "", autentico fenomeno di costume in Spagna. Prosegue, quindi, l'avvincente mix di avventura, passione e intrighi nella Spagna di fine XIX Secolo, ricostruita con grande impegno ed accuratezza produttiva per rendere perfettamente le atmosfere dell'epoca.

Dopo un duello con Cesar, Lobo è rimasto gravemente ferito. Nel paese si assapora la libertà, ma la nuova stagione dura poco. Ripresosi, e in grandi difficoltà finanziarie, l’uomo torna nel paese e ricomincia a vessare gli abitanti imponendo tasse e perpetrando soprusi. La figlia Almudena, sposata con Felix, invece è in attesa di un bambino e riversa su Cesar la colpa della sua infelicità, allontanandolo da sé. Lobo, intanto, subdolo e spietato, cerca di danneggiare i fratelli Bravo appropriandosi dei crediti che alcuni persone vantano nei loro confronti e tenergli in pugno Almudena, sempre più preoccupata della folle gelosia del marito, chiede aiuto ai familiari, che invece danno credito alle parole del medico, secondo il quale la donna ha perso la ragione. Isabel, una delle tre sorelle Lobo, nel frattempo è sempre più consapevole di quanto sia diversa da Almudena e Nieves: non le interessano né i begli abiti né i ragazzi che le girano intorno, bensì la bella Cristina, che è anche la "favorita" del Senor Lobo. Infine, per uscire dall’incubo del matrimonio con Felix, ormai crudele e violento, Almudena comprende che esiste un unico modo per liberarsene: saranno le sorelle ad aiutarla a liberarsi del corpo senza vita dell'uomo. Finalmente Almudena ritrova Cesar. I due lasciano il villaggio: quando per la coppia sembra andare tutto per il meglio, è il tenente Ruiz ad interrompere l’incantesimo.