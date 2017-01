Sanremo, sprint tra Mengoni e Chiara

foto Ufficio stampa 11:20 - I 28 brani di Sanremo con l'orchestra acquisiscono più volume e spessore all'ascolto. E quindi capita che la maturità di Annalisa emerga ancora di più, Marco Mengoni si appoggi delicatamente agli archi e Chiara con la sua voce potente colpisca dritto. Ma anche Raphael Gualazzi, Malika e Simona Molinari con Peter Cincotti potrebbero riservare delle sorprese. Irresistibili e sempre surreali Elio e le Storie Tese. I Modà puntano al cuore dei fan. - I 28 brani di Sanremo con l'orchestra acquisiscono più volume e spessore all'ascolto. E quindi capita che la maturità di Annalisa emerga ancora di più, Marco Mengoni si appoggi delicatamente agli archi e Chiara con la sua voce potente colpisca dritto. Ma anche Raphael Gualazzi, Malika e Simona Molinari con Peter Cincotti potrebbero riservare delle sorprese. Irresistibili e sempre surreali Elio e le Storie Tese. I Modà puntano al cuore dei fan.

Marco Mengoni - “Bellissimo” di Nannini/Pacifico regala un aspetto inedito e convincente del cantante tra chitarre elettriche rock con incedere incalzante Voto 8 - “L'essenziale” scritto con Roberto Casalino e De Benedittis si caratterizza per l'assenza di vocalizzi e falsetto ma ha una matrice classica delle ballad a cui Marco ci ha abituati già in passato Voto 7



Raphael Gualazzi - “Sai (ci basta un sogno)” inizia lieve col pianoforte per poi esplodere in un tripudio di suoni musicali per un sentimento di amore, luce e lacrime. Cinematografica. Voto 8 – La tromba di Fabrizio Bosso partecipa in “Senza ritegno” che tra percussioni incessanti invita a prendere coscienza Voto 7



Daniele Silvestri – Semplicissima con pianoforte e voce è “A bocca chiusa” che si chiude con un finale ritmato ad effetto Voto 6 – Più radiofonica “Il bisogno di te” con sonorità che rievocano i ritmi di “Salirò” Voto 6



Simona Molinari con Peter Cincotti - “Dr Jekyll e Mr Hyde” di Lelio Luttazzi è un adorabile brano vintage, un gioiello retrò. Il feeling tra i due comunque è palpabile Voto 8 - “La felicità” si snoda tra percussioni e fiati da atmosfere jazz Voto 6



Marta sui Tubi - Unico voto per due brani che nulla aggiungono e nulla tolgono alla storia della band. “Da Concertone del Primo Maggio”, direbbe Anna Oxa, e giustamente. “Dispari” e “Vorrei” Voto 5



Maria Nazionale – Nazionalpopolare e neomelodica in “Quando non parlo” di Enzo Gragnaniello che forse ha la pecca di avere un'impronta troppo “maschile” Voto 5 – Arrangiamento raffinato ma vibratino sempre in agguato per “E' colpa mia” di Servillo-Mesolella Voto 5



Chiara Galiazzo – 'Miniana', potente, ariosa, incalzante “L'esperienza dell'amore” di Federico Zampaglione regala un cantautore e una cantante in stato di grazia Voto 9. “Il futuro che sarà” di Bianconi/Chiaravalli sembra un brano adatto alle corde di Giusy Ferreri e infatti poco si sposa con lo stile di Chiara Voto 6



