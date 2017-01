Cox-Perry, reunion dopo "Friends"

foto Olycom Correlati MATTHEW TRASANDATO 11:28 - A volte ritornano. E magari si innamorano di nuovo. Dopo "Friends" riecco di nuovo insieme Courteney Cox e Matthew Perry. I due attori saranno infatti l'uno al fianco dell'altra nella serie tv della Nbc "Go on". E vestiranno i panni di due sconosciuti destinati a incontrarsi. Per Monica e Chandler nulla di nuovo, visto che nella popolare sit-com erano al centro di una storia d'amore culminata con il matrimonio. - A volte ritornano. E magari si innamorano di nuovo. Dopo "" riecco di nuovo insieme. I due attori saranno infatti l'uno al fianco dell'altra nella serie tv della Nbc "". E vestiranno i panni di due sconosciuti destinati a incontrarsi. Per Monica e Chandler nulla di nuovo, visto che nella popolare sit-com erano al centro di una storia d'amore culminata con il matrimonio.

Dopo tante reunion (da Lisa Kudrow e Jennifer Aniston in "Cougar Town" fino alla stessa Cox in "Web Therapy" con la Kudrow e David Schwimmer), per Perry è la prima volta. Di sicuro l'attore ha accettato la sfida proprio perché si trattava della stimata Courteney. Ora i fan aspettano la famosa puntata che andrà in onda ad parile negli Usa.