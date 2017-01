Mascia Ferri, da panterona a mamma

foto Da video Correlati CHE CAMBIAMENTO

09:28 - Dimenticate la panterona sexy, quella che dopo l'uscita dalla Casa del Grande Fratello fece perdere la testa agli italiani con un calendario dove appariva tutta nuda e in versione lesbo con l'amica Alessia Fabiani. Adesso Mascia Ferri è un'altra persona. Da bionda è diventata rossa, ma soprattutto è mamma. Di due bambine, Nina e Lola (nata tre mesi fa). A "Domenica Live" l'ex gieffina racconta: "Sono felice con mio marito Cristiano".

Sono passati dieci anni dall'avventura nella casa del Gf e adesso Mascia si è dedicata soprattutto alla famiglia. Con il marito Cristiano si conoscevano da anni, poi un giorno lui ha chiesto il numero di telefono a un'amica: "Ma ha fatto di peggio, mi voleva invitare a cena e non mi ha mai chiamato. Io non ho mai rincorso uomini, con lui invece... Barbara, giuro, non mi era mai successo. L'ho rivisto dopo quasi cinque anni, io non volevo frequentare i suoi locali per orgoglio, visto che non mi aveva chiamato... poi sono andata a fare un aperitivo con una mia amica in un suo locale e lui mi ha subito invitata a cena e da lì...". E' arrivato quindi il matrimonio: "Mi sono sposata vestita di nero, ero incinta di cinque mesi, l'abito doveva essere bianco, ma quando l'ho provato non mi piaceva...". Con Cristiano ha conosciuto l'amore: "Dopo il primo bacio ho capito subito che era passione, non ci siamo più lasciati da quel giorno". Dulcis in fundo una dichiarazione d'amore dal marito: "Grazie perché in questi anni difficili mi sei stata vicina, grazie per essere così come sei. Il tuo sostegno è tutto per me". E non potevano mancare le lacrime.